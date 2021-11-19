Что крымчане думают о системе QR-кодов на фоне ухудшения эпидситуации в регионе

В Крыму ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест еще в октябре Фото: Архив "КП"

Система QR-кодов в Крыму начала действовать с 25 октября. Многие заведения и магазины для жителей республики в одночасье оказались недоступны, что подстегнуло граждан активно делать прививку от COVID-19: ежедневно данную процедуру проходят от 15 до 20 тысяч человек – желающих получить заветный пропуск не мало.

Такая система действует не только в России, но и во многих странах Европы. О том, насколько она действенна и практична в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации в республике, рассказали крымчане разных профессий.

- Введение QR-кодов будет способствовать тому, чтобы все мы вернулись к нормальной жизни, без серьезных ограничений, не допуская при этом вспышек заболевания. Это экстренная мера на фоне ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом - мотивация для людей, чтобы дойти до пункта вакцинации и сделать прививку. Тем более, что у нас их 127. Чем быстрее в Крыму сформируется коллективный иммунитет, тем скорее мы сможем вернуться к обычной жизни, - высказал свое мнение Владимир Мещеряков, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РК.

- Ежедневно от коронавируса умирает более тысячи россиян - это среднее крымское село. За неделю мы теряем население таких городов как Старый Крым и Щелкино. В таких условиях государство не только имеет право, но и обязано принимать чрезвычайные меры для защиты здоровья и жизни граждан, - убежден Константин Бахарев, депутат Государственной Думы РФ от Республики Крым.

- По данному решению в крымском бизнес-сообществе различные точки зрения. С одной стороны, есть полное понимание и поддержка мер по вакцинации персонала местных предприятий. При этом непосредственно введение QR-кодов у многих предпринимателей вызывает серьезный скепсис. Потому что люди попросту не могут понять, как требования предъявления ковидных сертификатов при посещении заведений общепита сочетаются, к примеру, со свободным перемещением крымчан в общественном транспорте, – считает Сергей Лапенко, руководитель КРО «Опора России».

- Нам, предпринимателям, трудно. Но, когда больницы переполнены, приходится входить в положение. Все это понимают. Конечно, посетителей стало гораздо меньше. Но постепенно ситуация с посещениями выравнивается, потому как все получают QR-коды, - заключил Виктор Жиленко, основатель бахчисарайского «Парка миниатюр», алуштинского «Аквариума», ялтинского «Крокодиляриума».

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