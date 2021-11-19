Похищенный при строительстве детского театра в Крыму средства вернут в бюджет

Похищенные при возведении детского театра в Крыму средства вернут в бюджет Фото: Архив "КП"

Строительство нового детского центра театрального искусства в Симферополе завершит другая подрядная организация, а похищенные средства вернут в бюджет, пишет ТАСС со ссылкой на свой источник во властных структурах региона.

Напомним, министр культуры Крыма Арина Новосельская подозревается в получении взятки в размере 25 миллионов рублей от бенефициара ООО «Меандр» за общее покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

- Театр кукол будет достроен, решается вопрос с новым подрядчиком. Его объявят до нового года. Украденные деньги будут возвращены в бюджет, - цитирует СМИ свой источник.

Отмечается, что данное дело расследуется давно, власти республики о нем знали, в настоящий момент с их стороны оказываются полное содействие следствию.

- Позиция одна - все, кто украл бюджетные деньги, должны сидеть в тюрьме и никакие заслуги времен «Крымской весны» здесь не помогут, - приводит издание слова своего собеседника.

Строительство нового здания кукольного театра в центре Симферополя стартовало еще в сентябре 2018 года. Изначально все работы планировали закончить в декабре 2018 года, но процесс до сих пор не завершен.

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