Первые стоянки для яхт появятся в Керчи и Яковенково

По планам к 2030 году в Крыму должно быть 13 яхтенных марин. Фото: Никита ПОЛЬКО

В следующем году в Керчи и селе Яковенково Ленинского района Крыма появятся первые стоянки для туристических яхт. Это предусмотрено концепцией развития яхтенного туризма в Крыму до 2030 года.

- Предполагается к реализации в течение 2022 года обустройство портопункта в Керчи и строительство марины в Яковенково, - сообщил на форуме «Интурмаркет. Открытый Крым» начальник управления дорожной деятельности Минтранса РК Вячеслав Курбанов.

По планам к 2030 году в Крыму должно быть 13 яхтенных марин и 21 портопункт, обустроенных в защищенных акваториях, с инфраструктурой для обслуживания яхт и сервисом для пассажиров. Общая емкость стоянок составит 3 тысячи мест, а также 4 причала для приема круизных судов и 50 для швартовки пассажирских теплоходов. Общий объем программы оценивается в 70 миллиардов рублей.

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