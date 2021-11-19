Первые пять проектов аграрного туризма в Крыму претендуют на федеральный грант

Около 20 сельхозпроизводителей готовы заниматься агротуризмом.

Первые пять крымских производителей претендуют на грант Минсельхоза РФ по развитию аграрного туризма. Об этом сообщила замминистра сельского хозяйства РК Маргарита Екимова.

- Пять проектов готовы - это виноделы в Судаке, сыровары в Бахчисарае, производитель лаванды в Бахчисарайском районе, рыболовецкое предприятие и экодеревня в Нижнегорском районе, - уточнила она и добавила, что среди претендентов Минсельхоз РФ определит получателя на конкурсной основе.

В целом около 20 сельхозпроизводителей готовы заниматься агротуризмом, и половина уже проводят экскурсии для туристов.

Для участие в госпрограмме 70% деятельности претендента должно относиться к сельскому хозяйству и только 30% к туризму.

Сумма гранта составляет от 3 до 10 миллионов рублей при условии собственного финансирования от 15% до 25%.

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