«Алиса» теперь умеет передавать жалобы крымчан в органы власти

«Алису» научили передавать запросы крымчан в органы власти Фото: Архив "КП"

Специалисты центра экспертизы в сфере интернет-коммуникаций АНО «Диалог» разработали новый полезный навык для сервиса Яндекса «Алиса». Как сообщили в пресс-службе ЦУР РК, отныне виртуальный помощник может передавать жалобы в федеральную систему обратной связи «Инцидент Менеджмент».

- Мы видим потребность граждан в качественно новом диалоге с органами исполнительной власти без бумажных заявлений и личных обращений. За год система «Инцидент менеджмент» зафиксировала более 58 тысяч обращений крымчан в социальных сетях, - цитирует пресс-служба старшего специалиста по социальным коммуникациям ЦУР РК Марию Симашину.

Запустить навык можно в веб-браузере «Яндекс», приложениях «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор», а также в «Яндекс.Станции», то есть во всех приложениях и устройствах, куда интегрирована «Алиса». Голосовой помощник распознает голос, переводит в текстовых формат и направляет в «Инцидент Менеджмент».

- Запуск навыка «Инцидент Менеджмент» в «Алисе» - это принципиально новый уровень развития обратной связи, который ранее не применялся нигде в мировой практике и не имеет аналогов, - приводит пресс-служба слова гендиректора АНО «Диалог» Алексея Гореславского.

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