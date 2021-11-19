«Крымский прованс» в Тургеневке за год посетили 60 тысяч туристов

Фестиваль лаванды состоится летом. Фото: Никита ПОЛЬКО

Лавандовые поля в селе Тургеневка Бахчисарайского района за год посетили 60 тысяч туристов. Об этом сообщил владелец агрофирмы по производству эфиромасличных культур Алексей Мишин.

- В этом году 60 тысяч гостей побывали на лавандовых полях Тургеневки, - отметил он. - К лету мы сделаем настоящий большой фестиваль лаванды, который будет заметен на уровне республики.

По словам сельхозпроизводителя, на цветочном туризме два региона Франции зарабатывают 1,7 миллиарда евро в год.

Эфиромасличные культуры способны привлекать туристов в Крым и приносить доход от туристической деятельности. Посещение лавандовых и розовых плантаций входит в маршруты многих туров на полуостров.

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