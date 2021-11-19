После исчезновения 12-летнего мальчика под Судаком Следком возбудил уголовное дело

Фото: crim.sledcom.ru

По факту исчезновения 12-летнего мальчика, пропавшего под Судаком, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Предварительно было установлено, что 18 ноября Денис Кроколь, житель села Грушевка, ушел гулять в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Подростка ищут волонтеры, а также сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, отряда «Крым-Спас» и добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Крым».

- К месту происшествия выехал руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев. В настоящее время он курирует работу следственной группы из числа наиболее опытных офицеров, в которую вошли исполняющий обязанности заместителя руководителя Главного следственного управления Василий Цаплин, руководитель управления криминалистики Казбек Хадаев и сотрудники подразделения, руководство и сотрудники Белогорского межрайонного следственного отдела, - уточнили в Следкоме.

Поисковые работы проводят 14 групп. Следователи отрабатывают возможные маршруты передвижения ребенка, а также автомобильные трассы и лесные массивы, расположенные неподалеку. Кроме того, опрашивают знакомых и близких людей потерявшегося ребенка.

Также известно, что потерявшийся подросток был приемным ребенком. Следователи изучают обстановку в приемной семье, процедуру его передачи из других семей.

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