Ялтинский заповедник сменит статус на национальный парк

В этом году крымские заповедники посетили более 80 тысяч человек. Фото: Никита ПОЛЬКО

Администрация ФГБУ «Заповедный Крым» ведет работу по смене статуса Ялтинского горно-лесного природного заповедника на национальный парк. Об этом сообщила первый замдиректора Росаповедцентра Дарья Мацук.

- 2021 году крымские заповедники посетили более 80 тысяч человек, и наша задача ,чтобы с каждым годом эта цифра увеличивалась, - отметила она. - Сейчас Ялтинский заповедник ведет работу по переводу территории из статуса заповедника в национальный парк.

В отличие от заповедника, в национальном парке есть возможность вести хозяйственную деятельность с определением зон полной заповедности.

Сейчас в Ялтинском горно-лесном заповеднике взимают плату за посещение экологических маршрутов и использование благоустроенных мест отдыха.

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