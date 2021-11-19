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Общество19 ноября 2021 12:46

Сотрудники прокуратуры Симферополя приняли участие в мероприятии в День правовой помощи детям

Жители города могут обращаться с заявками
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
К полномочиям органов прокуратуры отнесено разрешение заявлений, жалобы и иных обращений

К полномочиям органов прокуратуры отнесено разрешение заявлений, жалобы и иных обращений

Фото: Архив "КП"

Сотрудники прокуратуры Киевского района в Симферополе приняли участие в мероприятии, приуроченному Всероссийскому Дню правовой помощи детям, организованном Министерством юстиции Республики Крым.

- К полномочиям органов прокуратуры отнесено разрешение заявлений, жалобы и иных обращений, содержащих сведения о нарушении законов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры. Граждане могут обращаться в прокуратуру Киевского района, расположена по адресу: 296500, ул. Сергеева-Ценского, д. 2, г. Симферополь.

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