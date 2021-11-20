Погода на 20 ноября 2021 года в Крыму и Севастополе: нагрянули дожди и мокрый снег

Вода в Черном море у берегов Евпатории +11°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 ноября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение. Синоптики обещают дожди, в горах со снегом. Западный и северо-западный ветер разгонится до 15-20 м/с.

- В Симферополе облачно. Дождь, местами сильный. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре

В Севастополе облачно. Дождь. В светлое время суток северо-западный ветер до 10-15 м/с. Тепло до +14°.

В городе счастья Ялте, как сообщает gismeteo, всего +8…+12°, скорость западного ветра 4-16 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории столбик термометра не рискнет преодолеть отметку +12°, западный ветер 8-11 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Феодосии воздух прогреется до +7…+13°, юго-западный ветер разгонится до 5-10 м/с. Переменная облачность. Осадки.

В Джанкое всего +6…11°, скорость юго-западного ветра достигнет 6-10 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Вода в Черном море +11…15°.

В воскресенье дождя не будет, потеплеет на 3-4 градуса.

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