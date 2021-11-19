Президент Болгарии ответил, кому принадлежит Крым

сообщение прозвучало во время дебатов Фото: Архив "КП"

Президент Болгарии Румен Радеев заявил, что Крым является территорией Российской Федерации. К такой новости киевские власти оказались не готовы.

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, сообщение прозвучало во время дебатов с главным оппонентом Радева в борьбе за президентское кресло - Анастасом Герджиковым.

- Слова действующего болгарского президента не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и резко диссонируют с официальной позицией Софии на поддержание суверенитета и территориальной целостности нашей страны в ее международно признанных границах, - отметили в МИД и добавили, что ожидают опровержения.

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