В Крыму в преддверии Дня памяти жертв ДТП сотрудники Госавтоинспекции сдали кровь

Сотрудники Госавтоинспекции по Республике Крым сдали кровь для пострадавших в ДТП. Фото: группа пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по РК

С 2005 года каждое третье воскресение ноября является Всемирным днем памяти жертв ДТП. Как сообщили в группе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Республике Крым, в этот день принято вспоминать тех, чья жизнь оборвалась на дороге.

- В преддверии проведения Всемирного дня памяти жертв ДТП 19 ноября сотрудники ГИБДД сдали кровь для того, чтобы помочь людям, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, - говорится в сообщении.

В мероприятии принимали участие около 100 человек, каждый из которых сдал по 450 миллилитров своей крови. На такой поступок сотрудники ГИБДД идут осознанно, так как часто становятся свидетелями человеческих трагедий и понимают, что своевременная медпомощь может спасти чью-то жизнь

Госавтоинспекция уверена, что проведение таких мероприятий поможет привлечь внимание общества к проблеме смертности на дорогах, а также сформировать у крымчан представление об уровне проблемы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50