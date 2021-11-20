Суд в Москве арестовал министра культуры Крыма на два месяца

Министра культуры Крыма Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца. Фото: Архив КП.

Басманный суд Москвы арестовал министра культуры Крыма Арину Новосельскую, обвиняемую в получении крупной взятки. В СИЗО Новосельская проведет два месяца.

Как сообщили в пресс-службе суда, в пятницу суд рассмотрел доводы сторон и удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Новосельской меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 января.

18 ноября чиновницу арестовали по обвинению в получении взятки в размере 25 млн рублей. Новосельской инкриминируют «покровительство» компании «Меандр», которая выступала подрядчиком при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе.

Строительство нового пятиэтажного здания театра кукол началось в 2018 году. Стоимость работ на тот момент оценили в 930 миллионов рублей. Из-за низких темпов работ контракт с «Меандром» расторгли, а театр так и не достроили.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52