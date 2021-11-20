Число заболевших коронавирусом в Крыму продолжает рекордно расти

Переломить ситуацию с коронавирусом в Крыму до сих пор не удалось. Фото: Архив КП

В Крыму продолжается рекордный рост количества заболевших коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился еще у 886 человек. Скончались 22 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения республики.

Всего, по данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю на территории полуострова выявлено 113 018 положительных на Covid-19.

За сутки лаборатории исследовали на коронавирус 6 873 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 885 человек, выздоровевших за все время пандемии – 100 697.

Напомним, в Крыму действует масочный режим и система QR-кодов для допуска в общественных места и заведения общепита.

В Министерстве здравоохранения работает «горячая линия» по телефонам 122, 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12.

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