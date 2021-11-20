На Крым идут дожди и сильный ветер

В крымских горах прогнозируют дожди со снегом. Фото: Архив КП

В субботу, 20 ноября, в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, в горах со снегом. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Республике Крым.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, в горах со снегом (10 -15 мм). Усиление западного и северо-западного ветра 15-20 м/с, - сообщили в МЧС.

МЧС предупреждает о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций в таких условиях, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, также возможно увеличение количества ДТП и нарушений транспортного сообщения.

В ведомстве отметили, что находиться в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.

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