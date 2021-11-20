Часть Симферополя осталась без воды из-за аварии на сетях

Более десятка улиц в Симферополе остались без воды из-за субботней аварии. Фото: Архив КП.

Более десятка улиц в Симферополе остались без воды из-за аварии на сетях водоснабжения. Об этом сообщает в субботу пресс-служба ГУП «Вода Крыма».

- В связи с проведением аварийно- восстановительных работ по адресу по улице Гоголя, 102 ограничено холодное водоснабжение по улице Калинина, улице Павленко, улице Спера, улице Дзюбанова, улице Индустриальной, улице Телегина, улице Красного Креста, улице Чернышевского, улице Рабочей, улице Транспортной, Дражинского и Кондукторской, а также прилегающие к ним улицы и переулки,- говорится в сообщении предприятия.

Сообщается, что устранить аварию планируется до 17 часов.

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