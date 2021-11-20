В Симферополе по воскресеньям будут работать дополнительные ярмарки

В Симферополе каждую неделю проводится 11 ярмарок. Фото: Администрация Симферополя.

В Симферополе открыли дополнительные локации для проведения сельскохозяйственных ярмарок. Об этом сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Олег Симонов. По его словам, ярмарки будут работать по воскресеньям по улице Ракетной, 10, и в микрорайоне Каменка по улице Крымской весны, 31.

Как отметил глава администрации Симферополя Валентин Демидов, еженедельно в городе проводится 11 ярмарок выходного дня, 6 из которых проводятся силами администрации города, остальные организует министерство сельского хозяйства.

По субботам ярмарки в Симферополе проходят с 7:00 до 14:00 часов по адресам:

- ул. Киевская, 177 (напротив МБОУ «Симферопольская академическая гимназия»);

- ул. Кечкеметская/ул. Бела Куна (стоянка ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым»);

- ул. Севастопольская, 80/3 (дублирующий проезд).

Всего свою продукцию на ярмарках в крымской столице представляют более 100 местных товаропроизводителей.

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