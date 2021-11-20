В Крыму обсуждают кандидатуру нового главы Министерства культуры

Главу Минкульта Крыма обвиняют в получении взятки в 25 миллионов рублей. Фото: Архив КП.

Нового главу Министерства культуры Крыма должны утвердить на следующей неделе. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на главу правительства Юрия Гоцанюка. По информации издания, один из кандидатов - действующий заместитель министра и глава департамента государственной охраны культурного наследия республики Андрей Ростенко.

Сейчас в правительстве идет обсуждение кандидатур. Пока же замещать арестованную Арину Новосельскую будет ее первый заместитель Татьяна Манежина.

- Вопрос находится в проработке. Окончательное решение будет принято в течение следующей недели,- цитирует Гоцанюка издание.

В пятницу Басманный суд Москвы арестовал министра культуры Крыма Арину Новосельскую, обвиняемую в получении взятки в 25 миллионов рублей. В СИЗО чиновница проведет два месяца. Новосельской инкриминируют «покровительство» компании «Меандр», которая выступала подрядчиком при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе. Его возведение началось в 2018 году, работы до сих пор не закончены.

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