В Симферополе оштрафовали 18 пассажиров без масок

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Крыму ужесточили антиковидные меры. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Симферополе продолжаются проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Рейды по выявлению нарушителей администрация города проводит совместно с правоохранителями.

Как сообщил начальник управления административных органов столичной администрации Сергей Роик, в результате проверки почти 40 маршруток Симферополя, комиссия составила 18 протоколов о нарушении правил поведения при ЧС. Претензии у проверяющих возникли и к отдельным заведениям общепита и ТРЦ.

- Обследовано 38 маршрутных транспортных средств. Всего составлено 18 протоколов по статье 20.6.1. «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» Кодекса об административных правонарушениях РФ. Также составлено 7 первичных актов по результатам обследования торгово-развлекательных центров, точек общепита и бытового обслуживания населения, - сообщил Роик.

Одно из заведений, как сообщается, не устранило ранее выявленные нарушения. Документы по этому поводу отправились в Роспотребнадзора.

Напомним, из-за роста количества заболевших коронавирусом в Крыму действует ряд ограничений – приостановлен льготный проезд для людей старше 65 лет, посещение общественных мест и заведений общепита возможно при предъявлении QR-кодов.

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