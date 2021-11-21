Погода на 21 ноября 2021 года в Крыму и Севастополе: на полуострове хозяйничает Атлантический циклон

В Симферополе переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 ноября на Крымском полуострове погода, как считают синоптики, будет определяться ложбиной Атлантического циклона. Выходной пройдет без существенных осадков, если не брать в расчет небольшой дождь в ночное время.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем без осадков. Скорость юго-западного ветра до 10 м/с. Днем тепло до +16°.

Ялта, как сообщает gismeteo, во власти поздней осени, здесь ь всего +8…+14°, скорость западного ветра 3-15 м/с. Солнечно, небольшой дождь.

В Евпатории тоже не жарко: воздух прогреется до +8…+12°, юго-западный ветер разгонится до 7-10 м/с. Солнечно.

В Феодосии +7…+13°, юго-западный ветер 3-7 м/с. Солнечно.

В Джанкое всего +4…13°, скорость юго-западного ветра достигнет 6-10 м/с. Солнечно.

Вода в Черном море +12…15°.

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