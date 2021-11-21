Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 22 ноября 2021

Свет отключат на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 ноября часть Симферополя и Севастополя останется без электричества. Перебои с подачей тока произойдут из-за ремонтных работ.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Амурская 88, 113-119 (нечет)

пр. Байкальский, 3, 4, 6

пер. Енисейский, 2, 4, 7

ул. Иртышская 30-102 (чет), 33-113 (нечет)

ул. Джанкойская 86-102 (чет), 85-105 (нечет)

ул. Ларионова 65-101 (нечет)

ул. Мелитопольская 116-136 (чет), 97а-113 (нечет)

ул. Ракетная 20-26 (чет), 17

Евпаторийское шоссе 3/1-83/1 (нечет)

Евпаторийское шоссе/Ким, 69/56, 71/89

ул. Ким, 2-18 (чет), 35

пер. Персиковый, 1-18

пер. Кимовский 2-8 (чет), 9-13 (нечет)

ул. Ракетная, 6, 8, 1/83-13 (нечет);

ул. Хромченко 23/5

пер. Евпаторийский, 8, 19

пер. Зеленый 6-34 (чет), 3-15 (нечет)

пер. Сторожевой ¾

ул. Луговая 6, 55-71 (нечет)

ул. Хромченко 10-22 (нечет); 7-21 (нечет)

пер. Карьерный 15/1- 15/31(нечет)

ул. Бородина 10

Каменский массив: СТ «Элита»; СТ «Электромашевец»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

пр. Генерала Острякова 240-А,240-Б,238,240-В

ул. Хрусталева 143,151,145,159-А

с 11.00 до 14.00

ул. Горпищенко 29-33

ул. Истомина 51

ул. Паршина 2-А,13,29,11-А,5-23,2

ул. Цибулько 8-10

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