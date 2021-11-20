Работы по расчистке реки Дерекойка в Ялте приостановили из-за очередной партии снарядов

При расчистке русла реки Дерекойка в Ялты продолжают находить снаряды времен войны. Фото: Янина Павленко/Телеграмм

В Ялте приостановили расчистку русла реки Дерекойка. Причиной стало обнаружение в русле очередной «партии» боеприпасов. Об этом в телеграмм-канале сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. По ее словам, накануне вечером и сегодня утром в русле реки в общей сложности было найдено почти два десятка снарядов.

Работы по расчистке приостановили до понедельника. Фото: Янина Павленко Фото: другой источник.

-На вчера было вывезено 17 единиц. Вчера вечером обнаружили восемь и сегодня утром еще 10. Кроме снарядов в новом «складе» боеприпасов предположительно мины и гранаты. Службы реагирования снова на месте,- написала Павленко.

На место проведения работ вызван специалисты. Фото: Янина Павленко

По словам руководителя Ялты, работы по расчистке русла реки продолжатся в понедельник.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52