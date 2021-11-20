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Общество20 ноября 2021 13:54

Работы по расчистке реки Дерекойка в Ялте приостановили из-за очередной партии снарядов

В русле реки предположительно находятся «мины и гранаты» времен ВОВ
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
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При расчистке русла реки Дерекойка в Ялты продолжают находить снаряды времен войны. Фото: Янина Павленко/Телеграмм

При расчистке русла реки Дерекойка в Ялты продолжают находить снаряды времен войны. Фото: Янина Павленко/Телеграмм

В Ялте приостановили расчистку русла реки Дерекойка. Причиной стало обнаружение в русле очередной «партии» боеприпасов. Об этом в телеграмм-канале сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. По ее словам, накануне вечером и сегодня утром в русле реки в общей сложности было найдено почти два десятка снарядов.

Работы по расчистке приостановили до понедельника. Фото: Янина Павленко

Работы по расчистке приостановили до понедельника. Фото: Янина Павленко

Фото: другой источник.

-На вчера было вывезено 17 единиц. Вчера вечером обнаружили восемь и сегодня утром еще 10. Кроме снарядов в новом «складе» боеприпасов предположительно мины и гранаты. Службы реагирования снова на месте,- написала Павленко.

На место проведения работ вызван специалисты. Фото: Янина Павленко

На место проведения работ вызван специалисты. Фото: Янина Павленко

По словам руководителя Ялты, работы по расчистке русла реки продолжатся в понедельник.

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