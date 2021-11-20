В Симферополе завершается строительство домов для депортированных

Власти Симферополя работают над списком претендентов на получение квартир в домах для депортированных. Фото: Администрация Симферополя

В Симферополе завешается строительство домов для депортированных. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на замглавы администрации Исляма Усеинова. Работы по возведению двух 36-квартирных домов ведутся в микрорайоне Фонтаны и районе Новониколаевский.

-На объекте в микрорайоне Фонтаны подрядчик завершил строительные работы по самому дому. Остались работы по благоустройству придомовой территории. Также посетили еще один объект. Это 36-квартирный дом в районе Новониколаевский, на котором все работы, включая и придомовую территорию, выполнены практически в полном объеме. Ведется работа по оформлению документации для передачи в муниципальную собственность, - сообщил Ислям Усеинов.

Объекты планируют окончательно сдать в 2022 году.

Департамент жилищной политики администрации Симферополя сейчас работает над формированием списка претендентов из числа реабилитированных народов на предоставление квартир в строящихся домах. Процедура будет проводиться после принятия квартир в муниципальную собственность и подготовки проекта постановления по заключению договора социального найма, пояснил Усеинов.

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