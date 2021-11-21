В Алуште вторые сутки устраняют аварию на водопроводе

Из-за аварии микрорайон остался в выходные без воды Фото: Анна КИРИЕНКО

В Алуште вторые сутки устраняют аварию на водопроводных сетях в микрорайоне 60 лет СССР. По информации ГУП «Вода Крыма», воду отключили вечером в субботу 20 ноября.

- Отключение подачи воды в связи с существенной утечкой воды рядом с домом №7 по ул. 60 Лет СССР и возможного подтопления дома №7, рядом расположенных авто гаражей, - сообщили на предприятии.

Сегодня с 9 утра ремонтные работы продолжили. По их окончанию возобновится подача воды.

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