Симферопольского дрифтера вычислили по видео из соцсетей

В ночное время главный проспект Симферополя превращается в автодром Фото: Архив "КП"

В Симферополе полицейские установили личность лихача по видеозаписи в социальных сетях. 26-летний столичный житель дрифтовал на кольце площади Советская на автомобиле «BMW».

По информации пресс-службы МВД по РК, пользователи соцсетей опубликовали видео о грубых нарушениях ПДД на перекрестке с круговым движением.

- В кратчайший срок сотрудниками полиции установлен владелец автомобиля, им оказался 26-летний симферополец, - уточнили в МВД.

Нарушителя привлекли к ответственности. За нарушение правил дорожного движения его ждет штраф.

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