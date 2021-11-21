В Керчи неизвестные вырвали с корнями недавно высаженные деревья

Вырванные саженцы бросили на проезжей части. Фото: администрация Керчи

В Керчи неизвестные вырвали с корнями недавно высаженные вдоль улицы Ворошилова деревья. Об этом сообщил глава администрации Святослав Брусаков.

- Неприятная картина представилась взору сотрудников зеленхоза сегодня с утра, - цитирует градоначальника пресс-служба администрации. - По всей видимости, вчера кто-то пытался украсть с ул.Ворошилова недавно высаженные деревья. Но что-то помешало вандалам. Теперь предстоит работа по реанимированию наспех выкопанных саженцев. Керчане! Если мы хотим сделать наш город чище и красивее, такие инциденты недопустимы.

Брусаков обратился к керчанам незамедлительно сообщать в полицию при обнаружении подобных случаев. Умышленная порча и уничижение городского имущества уголовно наказуемы.

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