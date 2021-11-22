Погода на 22 ноября 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 16 градусов

На полуострове вполне комфортный понедельник. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 ноября на Крымском полуострове, как и накануне, тон метеоусловиям задает ложбина Атлантического циклона, а это значит, что дождей не предвидится, вдобавок везде и всюду переменная облачность.

- В Симферополе без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью днем +14...+16°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе дождя не будет. Ветер южный 6-11 м/с. Столбик термометра дотянется до +14…+16°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, тепло +10…+15°, скорость юго-западного ветра 3-11 м/с.

В Евпатории столбик термометра покажет +13…+14°, юго-западный ветер 7-12 м/с.

Феодосия – исключение из общего правила, здесь понедельник выдался солнечным. Воздух прогреется до +9…+14°, юго-западный ветер будет разгуливать со скоростью 7-10 м/с.

В Джанкое всего +9…15°, скорость юго-западного ветра достигнет 5-9 м/с.

Черное море продолжает остывать, температура воды всего +11…+ 14°.

Вторник будет сырым и прохладным: синоптики обещают небольшие, местами умеренные дожди и снижение температуры воздуха днем на 3-4°.

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