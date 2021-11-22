Многодетные семьи в Крыму сталкиваются с проблемой совокупного дохода

В Крыму многодетные семьи не могут получить все полагающиеся выплаты Фото: Архив "КП"

Некоторые многодетные семьи в Крыму нередко сталкиваются с проблемой совокупного дохода, из-за которого не могут получить все положенные им выплаты. В Симферополе на учете в департаменте труда и соцзащиты в настоящий момент стоит около 3 тысяч таких семей.

- У нас до 10% ежегодно наблюдается прирост количества многодетных семей. Есть семьи которые переехали в Симферополь из других районов РК и других субъектов РФ. И в Симферополе численность растет, - цитирует «Вести Крым» начальника департамента труда и социальной защиты администрации Симферополя Диану Фератову.

Например, семья из крымской столицы, столкнувшаяся с такой проблемой, решила отказаться от выплат на школьную форму, чтобы не потерять возможность получения других пособий.

- Я не знала, что выплата входит в совокупный доход. Конечно если бы я знала, я бы заранее просчитала. Получить 13-15 тысяч, и потерять 3 раза по 40 тысяч. В этом году, чтобы у меня не получилась такая накладка, мне пришлось не оформлять меру поддержки на выплату школьной формы, - приводит СМИ слова многодетной мамы Оксаны Плисюк.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются многодетные семьи - приобретение собственного транспорта, помощь в приобретении которого не предусмотрена. По словам главы большого семейства Валерия Диво, автомобиль нужен такой, чтобы поместились все 12 детей.

- У нас есть возможность ездить, но не на чем. Это проблема № 1 что в нашей семье до сих пор нет микроавтобуса. Хотя за 10-го ребенка нам дали этот дом. За восемь детей должны давать микроавтобус, - высказал свое мнение Диво.

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