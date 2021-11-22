В Симферополе прошли соревнования водителей пожарных автомобилей

«Круг», «Змейка», «Просека», «Колея», «Бокс», «Эстафета» и еще пять сложнейших этапов должны были пройти участники соревнований. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В Симферополе состоялись соревнования по «Скоростному маневрированию на пожарных автомобилях». Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК, спортивные баталии развернулись в пятницу, 19 ноября, на симферопольском автодроме.

В мероприятиях принимали участие восемь команд. Победителя определяли в общем зачете и личном первенстве. У всех команд было по две попытки пройти всю трассу маневрирования за максимального короткий срок.

- Все это проводилось на автомобиле тяжелого класса типа АЦ-3,2-40/4. Эта пожарная автоцистерна на базе Камаза предназначена для тушения пожаров в жилых зданиях, сооружениях, на промышленных объектах, а также доставке к месту вызова боевого расчета, пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и запаса огнетушащих веществ, - говорится в сообщении.

Уточняется, что вес автомобиля – свыше 13 тонн, а максимальная скорость – 90 километров в час.

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