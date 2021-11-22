В следующем году на здравоохранение в Крыму потратят 24 миллиарда

Страховые вносы за неработающих граждан сдает республика Фото: Архив "КП"

В следующем году на здравоохранение в Крыму потратят 23,4 миллиарда рублей. На оказание медицинской помощи неработающим гражданам в бюджете предусмотрено 9 миллиардов рублей, в том числе 240 миллионов — для граждан Украины и лиц без гражданства.

- Расходы на осуществление полномочий в сфере здравоохранения запланированы в сумме 9,1 миллиардов рублей на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, -сообщила на парламентских слушаниях вице-премьер правительства Крыма Ирина Кивико.

В целом доходная часть бюджета Крыма на 2022 год запланирована в объеме 199,2 миллиарда рублей, расходная — 202,1 миллиарда.

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