Новые видеокамеры на дорогах принесли в бюджет Крыма 1,5 миллиарда рублей

Видеокамеры установили на основных трассах Крыма Фото: архив "КП"

Новые комплексы видеонаблюдения на дорогах Крыма принесли в бюджет 1,5 миллиарда рублей.Об этом в ходе парламентских бюджетных слушаний сообщила вице-премьер правительства Крыма Ирина Кивико.

- В этом году введено 350 комплексов видеонаблюдения, что позволило запланировать дополнительные поступления в бюджет, - отметила она и уточнила, что в текущем году сумма штрафов в бюджет была запланирована в объеме 974 миллиона рублей, тогда в бюджете 2022 года - 2,4 миллиарда рублей.

В целом доходная часть бюджета Крыма на 2022 год запланирована в объеме 199,2 миллиарда рублей, расходная — 202,1 миллиарда.

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