На Украине могут использовать нейросети для отслеживания граждан, посетивших Крым

До сих пор точно не известно, откуда Киев берет подобную информацию о россиянах, посетивших Крым Фото: Архив "КП"

Власти Киева не перестают пополнять черные списки именами тех, кому запрещен въезд на территорию страны из-за посещения Крыма. Однако не ясно, каким образом на Украине узнают о таких визитах в республику.

Как пишут Известия, в этом могут помогать соцсети, для выявления нужного контента в которых украинская сторона может использовать нейросети.

- В любом случае это данные из открытых источников, даже если мы говорим про специальный софт. Люди выкладывают фото с геометками, которые парсятся (достаются) программным обеспечением и соотносятся с отдельным человеком. То есть если мы имеем ключевые слова «Крым», «Ялта» и понимаем, что пользователь - подданный того или иного государства, можно сделать соответствующий вывод, - цитирует СМИ исследователя в области безопасности и криминалиста Дмитрия Борощука.

На фото всегда есть что-то, что можно идентифицировать в обычном поисковике, например, некоторые элементы местной инфраструктуры, не говоря о том, что у многих пользователей включено определение местоположения.

Напомним, в марте 2014 года по результатам референдума Крым стал частью РФ. Но власти Украины и большинство стран Запада не признали российский статус полуострова, который по сей день считают аннексированным.

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