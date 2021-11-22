Крымчанка отправилась в путешествия по полуострову на украденные у пенсионера деньги

Похитительница находится под подпиской о невыезде, ей грозит 5 лет тюрьмы Фото: Архив "КП"

К стражам порядка в Симферополе обратился 91-летний местный житель, заявив о пропаже своего имущества. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, заявитель снял пенсию и пришел в госучреждение оплатить коммунальные услуги.

- Выйдя из абонентского зала, он забыл свой кошелек, в котором находились личные документы и денежные средства в сумме около 140 тысяч рублей. Вернувшись, дедушка обнаружил отсутствие своего имущества, - говорится в сообщении.

Похитительницей оказалась 58-летняя жительница Симферопольского района. Женщина призналась, что средства оставила себе, а документы выбросила. Деньги были потрачены на развлечения и путешествия по курортным городам Крыма.

- Выброшенные на улицу документы на имя заявителя нашел прохожий и вернул их законному владельцу, - добавили пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело. Женщина может лишиться свободы на пять лет. В настоящий момент она находится под подпиской о невыезде.

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