В селе Чистенькое нашли искалеченную собаку

Ее сразу же отвезли в ветеринарную клинику. Фото: Елена Кутиль

В селе Чистенькое, что под Симферополем, нашли покалеченную собаку по кличке Чернуша. О случившемся сообщили очевидцы.

У собаки были перебиты лапы и отрезан нос. Ее нашли в неравнодушные и сразу же отвезли в ветеринарную клинику.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе МВД по Крыму, уже возбудили уголовное дело ч.1 ст.245 УК РФ - жестокое обращение с животными.

- Полиция обращается ко все кто владеет какой либо информацией по данному факту, сообщить в ближайший отдел полиции либо по тел.102, - добавили в пресс-службе.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50