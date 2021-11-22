Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 23 ноября 2021

Из-за ремонтных работ на время отключат свет. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 ноября часть Симферополя и Севастополя останется без электричества.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Амурская 88, 113-119 (нечет)

пр. Байкальский, 3, 4, 6

пер. Енисейский, 2, 4, 7

ул. Иртышская 30-102 (чет), 33-113 (нечет)

ул. Джанкойская 86-102 (чет), 85-105 (нечет)

ул. Ларионова 65-101 (нечет)

ул. Мелитопольская 116-136 (чет), 97а-113 (нечет)

ул. Ракетная 20-26 (чет), 17

Евпаторийское шоссе 3/1-83/1 (нечет)

Евпаторийское шоссе/Ким, 69/56, 71/89

ул. Ким, 2-18 (чет), 35

пер. Персиковый, 1-18

пер. Кимовский 2-8 (чет), 9-13 (нечет)

ул. Ракетная, 6, 8, 1/83-13 (нечет)

ул. Хромченко 23/5

пер. Евпаторийский, 8, 19

пер. Зеленый 6-34 (чет), 3-15 (нечет)

пер. Сторожевой ¾

ул. Луговая 6, 55-71 (нечет)

ул. Хромченко 10-22 (нечет); 7-21 (нечет)

пер. Карьерный 15/1- 15/31(нечет)

ул. Бородина 10

ул. Коммунальная, 2, 34, 43, 43г, 61, 61а, 61г, 63

Каменский массив – садовые товарищества: «Элита»; «Электромашевец»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

пос.1 отд. с/х Золотая балка: ул. Лазурная 2-30,1-27

с 8.00 до 17.00

село Оборонное: ул. Балашова 2-6(чет), 1-а,13-а,13-б,13-в,1-15(нечет),19, ул. Бассейная 4-14 (чет),14-а, 1-9(нечет),15-17(нечет),23, ул. Сельскохозяйственная 8-а,10-а,4-14(чет), 1-15 (нечет), шос. Ялтинское 86, ТСН СНТ «Таврида»

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