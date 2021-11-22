В симферопольском ТЦ беременную не пустили в туалет без QR-кода

В Симферополе беременную не пустили в уборную из-за отсутствия QR-кода Фото: Архив "КП"

В симферопольском ТЦ «Южная галерея» охранник не пустил беременную в туалет из-за отсутствия у нее QR-кода о вакцинации против COVID-19.

- Вы это серьезно? Поехала в «Ашан» за продуктами и как назло - приспичило. Не будь я беременна, я дотерпела бы до дома. Пришлось 15 минут уговаривать охранника пустить в туалет. На территории самого «Ашана» общественного туалета нет. То есть волей-неволей, пришлось унижаться. Есть паспорт, карта беременной. Что еще нужно, чтобы подтвердить, что ты беременна? С каких пор нужны документы, чтобы попасть в туалет, – приводит КИА слова жительницы Симферополя.

В свою очередь в администрации ТЦ «Южная галерея» заявили, что около туалетов проверяющие QR-коды охранники не стоят.

- Такого не могло произойти, так как около туалетов охрана не дежурит, граждан при входе предъявлять QR-коды не требует. Согласно действующему указу, территорию торгового центра нельзя посещать без QR-кода - заверил сотрудник ТЦ.

Напомним, с 30 октября попасть в торгово-развлекательные центры площадью больше 300 квадратных метров можно только при наличии QR-кода или сертификата о прохождении вакцинации, либо справки об отрицательном результате ПЦР-теста.

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