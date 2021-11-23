Погода на 23 ноября 2021 года в Крыму и Севастополе: нагрянули осенние дожди

В Ялте пасмурно и сыро. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 ноября на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются, а нудный осенний дождик – не в счет. Погодой во вторник «командует» холодный атмосферный фронт.

- В Симферополе облачно. Дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +10...+12°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Днем небольшой дождь, северный ветер 9-14 м/с. Воздух прогреется до +11…+13°.

Город счастья Ялта, как сообщает gismeteo, прогреется до +11…+14°, северо-западный ветер разгонится до 2-13 м/с. Пасмурно, дождь.

В Евпатории тепло до +13°, скорость северо-западного ветра 2-5 м/с. Пасмурно, дождь.

В Феодосии столбик термометра покажет +7…+11°, северо-западный ветер 4-8 м/с. Пасмурно, дождик.

В Джанкое всего +5…+10°, скорость северного ветра 2-6 м/с. Пасмурно, дождь.

Вода в Черном море +11…14°.

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