Крымские болгары высказались о принадлежности Крыма после заявления президента Болгарии

Президент Болгарии Румен Радев во время предвыборных теледебатов назвал Крымский полуостров российской территорией. Фото: Крымская газета

Президент Болгарии Румен Радев нашел в себе силы признать Крым российским, тогда как лидеры большей части стран Европы это отрицают. Такое мнение выразил председатель Крымского республиканского общества болгар имени Хилендарского Иван Абажер, пишет Крымская газета.

Напомним, лидер Болгарии во время предвыборных теледебатов назвал Крым частью Российской Федерации. После этого в МИД Украины заявили, что такое заявление препятствует развитию дружеских отношений между Украиной и Болгарией. В ответ на это Радев подтвердил свою позицию относительно статуса полуострова.

- Болгарский народ всегда был за близкие и тесные отношения между Болгарией и Россией, и Радев, несмотря на то, что является президентом страны-члена ЕС, нашел в себе силы признать то, что отрицают большинство европейских стран, - цитирует СМИ Абажера.

Он также отметил, что заявления президента Болгарии может заставить изменить позицию ЕС относительно ситуации с Крымом.

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