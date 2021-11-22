Ущерб от банковской блокады Крыма предварительно оценили в миллиард долларов

Украинские банки ушли из Крыма в 2014 году. Фото: Архив КП, Фото: другой источник.

Сумма ущерба, причиненного Украиной в результате банковской блокады полуострова, может составить около 60 миллиардов рублей. Об этом КП-Крым сообщил председатель комитета по законодательству Госсовета РК Сергей Трофимов. По его словам, окончательные результаты подсчетов станут известны в следующем году.

- По банкам - в районе 60-ти миллиардов рублей. То есть примерно 1 миллиард долларов по состоянию на 2014 год. Пострадавшие здесь физические и юридические лица, которые имели депозиты в украинских банках. По расчетным счетам дела немного сложнее, потому что некоторые предприятия имели расчетные счета за пределами Республики Крым. Пока мы в деталях этот вопрос не обсуждали, но предварительная сумма нам известна, потому что мы занимались возмещением потерянных вкладов в украинских банках,- отметил Трофимов.

Власти республики, напомним, планируют подать иски против Украины по организации пяти блокад полуострова- водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской. Предполагается, что самым крупным станет иск по водной блокаде. Нанесенный Украиной ущерб экологии и сельскому хозяйству Крыма в республике оценили в 1,4 триллиона рублей.

После референдума о вхождении Крыма в состав России в 2014 году украинские банки перестали работать на полуострове. До сих пор получить компенсации по вкладам смогли не все крымчане.

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