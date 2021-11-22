Детский лагерь «Артек» в Крыму посетили сенаторы Российской Федерации

С работой Артека в Крыму ознакомились сенаторы Российской Федерации Фото: Архив "КП"

Детский лагерь «Артек» в Крыму 19-20 ноября посетили заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева и член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Писарева.

Визит сенаторов был нанесен накануне Всемирного дня ребенка. В связи с этим особое внимание было уделено тому, как в лагере реализуются положения Конвенции о правах ребенка, а также в каких условиях проходит отдых и оздоровление детей.

Гости ознакомились с образовательными программами лагеря и программой обучения советников директоров школ по воспитательной работе. Сенаторы пообщались с представителями проектного офиса и сотрудниками, которые входят в кадровый резерв.

- Главное в «Артеке» остается неизменным. Это душа лагеря – потрясающее сочетание моря, гор и природы. Это истинное богатство – люди и дети, которые сюда приезжают. А инфраструктура серьезно изменилась, по сравнению с тем временем, когда мы здесь отдыхали и работали. Появились новые образовательные площадки, и школа, где можно учиться круглый год, и современные спортивные сооружения, - отметила Екатерина Алтабаева.

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