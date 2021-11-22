Глава Симферополя принял участие в открытии выставки по итогам реализации 11 нацпроектов

Валентин Демидов принял участие в открытии выставки по итогам реализации 11 нацпроектов. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Сегодня, 22 ноября, глава Симферополя Валентин Демидов принял участие в открытии фотовыставки, приуроченной к проведению итогов реализации 11 национальных проектов на территории Республики Крым в 2020 и 2021 годах. Об этом сообщили в пресс-служба местной администрации.

В мероприятии также принимали участие начальник Главного управления по реализации национальных проектов (региональный проектный офис) Наталья Писарева.

- Сегодня в центре города по улице Карла Маркса состоялась открытие выставки. На протяжении последнего времени как республика, так и ее столица меняются. Это видно, это ощутимо, а самое главное, что и жители замечают подобные изменения. С сегодняшнего дня в центре столицы все жители и гости могут ознакомиться с достижениями как республики в целом, так и Симферополя в частности, - сообщил Валентин Демидов.

По его словам, в рамках национальных программ в крымской столице реализуется достаточно много проектов. В первую очередь - «Безопасные и качественные дороги». В 2021 году только в Симферополе в порядок приводят 81 объект улично-дорожной сети. Кроме того, в рамках программы «Образование – доступная среда» в городе были построены два новых детских дошкольных учреждения, укомплектованы пять классов для дополнительного образования в школах, а также организована работа первого в Крыму Кванториума на базе МБОУ «Симферопольская академическая гимназия».

- Благодаря реализации национальных программ многие проекты стали доступны. Это большой вклад как для региона, так и для города. Важно, что горожане также ощущают подобные изменения и многие из них их радуют, приносят пользу и упрощают повседневную жизнь. К счастью, подобные проекты будут реализовываться и дальше, - заключил градоначальник.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50