Под Симферополем в тройном ДТП пострадал водитель иномарки

Под Симферополем произошла тройная авария с участием большегруза. Фото: пресс-служба МВД по РК

На автомобильной дороге «Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта», в районе поворота на Клиническую больницу Семашко, произошло тройное ДТП, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Водитель автомобиля «Форд Транзит» пытался перестроиться в крайнюю левою полосу, но столкнулся с грузовиком «Камаз», который двигался в попутном направлении. Грузовой автомобиль в свою очередь врезался с «Рено Дастер», водитель которого также ехал в попутном направлении.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Форд Транзит» с различными травмами доставлен в городскую больницу, - говорится в сообщении.

В результате столкновения пострадал один водитель. Фото: пресс-служба МВД по РК

На месте ДТП работает четыре экипажа ДПС, осуществляются регулировочно-распорядительные действия, организовано реверсивное движение.

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