Появились атмосферные фото рассвета на Южном берегу Крыма в ноябре

Рассвет в Гурзуфе. Фото: Алекс Кедми/VK
Поздняя осень нисколько не убавила внешней привлекательности Южного берега Крыма.
Черное море очень красиво на рассвете. Фото: Алекс Кедми/VK
Снимки талантливого фотохудожника Алекс Кедми яркое тому подтверждение.
Рыбаки ведут промысел. Фото: Алекс Кедми/VK
- Гурзуф, восход солнца над морем, - так мастер назвал свой фотосет, который появился в соцсети.
Птицы просыпаются рано. Фото: Алекс Кедми/VK
Алекс Кедми порадовал подписчиков фантастическими пейзажами, которыми можно полюбоваться в курортном поселке Гурзуф рано утром.
Южный берег Крыма радует эффектными видами. Фото: Алекс Кедми/VK
Великолепные виды: гора Аю-Даг, скалы, птицы, Черное море и одинокий рыбацкий катер, которого баюкает морская волна. Главный герой фотосета, конечно же, звезда по имени Солнце!
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