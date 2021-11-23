Появились атмосферные фото рассвета на Южном берегу Крыма в ноябре

Рассвет в Гурзуфе. Фото: Алекс Кедми/VK

Поздняя осень нисколько не убавила внешней привлекательности Южного берега Крыма.

Черное море очень красиво на рассвете. Фото: Алекс Кедми/VK

Снимки талантливого фотохудожника Алекс Кедми яркое тому подтверждение.

Рыбаки ведут промысел. Фото: Алекс Кедми/VK

- Гурзуф, восход солнца над морем, - так мастер назвал свой фотосет, который появился в соцсети.

Птицы просыпаются рано. Фото: Алекс Кедми/VK

Алекс Кедми порадовал подписчиков фантастическими пейзажами, которыми можно полюбоваться в курортном поселке Гурзуф рано утром.

Южный берег Крыма радует эффектными видами. Фото: Алекс Кедми/VK

Великолепные виды: гора Аю-Даг, скалы, птицы, Черное море и одинокий рыбацкий катер, которого баюкает морская волна. Главный герой фотосета, конечно же, звезда по имени Солнце!

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