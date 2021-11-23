В Крыму пропал седой 40-летний мужчина

Сергей Гайдамакин. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым просит помощи у всех неравнодушных людей:

- Помогите найти! Пропал Гайдамакин Сергей Николаевич, 40 лет (1981 года рождения), поселок городского типа Черноморское, Республика Крым.

Волонтеры отмечают, что «с мая 2021 года нет достоверной информации о его местонахождении». Выходит, что близкие ничего не знают о его судьбе уже полгода.

Приметы пропавшего: 169 сантиметров рост, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза.

Всех, кто, что-либо знает о пропавшем, просят позвонить на горячую линию отряда 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный)

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