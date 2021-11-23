В 2022 году финансирование агрокомплекса Крыма будет увеличено на 14%

В 2022 году будет увеличено финансирование агропромышленного комплекса Крыма почти на 14% Фото: "КП" Архив

В 2022 году финансирование агропромышленного комплекса Крыма будет увеличено на 14%, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК со ссылкой на заместителя Председателя Совета министров РК – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

По его словам, на реализацию госпрограммы развития АПК будет выделено из бюджетов всех уровней 2,8 миллиарда рублей.

- Бюджет будет корректироваться в течение финансового года. При этом все существующие меры поддержки отрасли сохранятся, а это порядка 40 направлений деятельности АПК, - уточнил Рюмшин.

Также в 2022 году появятся новые виды господдержки - субсидии на производство овощей закрытого грунта, произведенных с применением технологии досвечивания, а также на прирост молока, переработанного на пищевую продукцию.

Кроме того, в следующем году заработает новая грантовая программа «Агротуризм». Грант будет предоставляться по результатам конкурса, его сумма составит от 3 до 10 миллионов рублей при доле собственных средств от 10% до 25%, соответственно. Получить его смогут фермеры зарегистрированные и осуществляющие деятельность на сельской территории, дополнительным видом деятельности которых является развитие сельского туризма.

Еще одной особенностью господдержки в следующем году станет практика субсидирования в виде финансового обеспечения. Средства по некоторым направлениям будут выделяться под конкретные обязательства (проект), и фермер, подписывая соглашение с Минсельхозом, будет обязан выполнить условия в течение года. Это значит, что средства он будет получать наперед.

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