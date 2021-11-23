За неуплату алиментов на содержание подростка крымчанке грозит 2 года тюрьмы

Крымчанка отправится в колонию за систематическую неуплату алиментов Фото: Архив "КП"

За неуплату алиментов на содержание 15-летнего ребенка 44-летней крымчанке грозит 2 года и 1 месяц в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Красноперекопского районного суда Республики Крым.

В ноябре 2015 года с женщины были взысканы алименты на содержание несовершеннолетнего в размере 1 тысячи рублей ежемесячно. Имея доход от случайных заработков, какую-либо помощь на содержание ребенка подсудимая не оказывала, так же, как и не предпринимала попыток устроится на постоянную работу. Женщина неоднократно привлекалась к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов, однако после понесенного наказания к погашению задолженности так и не приступила.

В период 2020-2021 года она совершила один платеж в размере 300 рублей, второй - в период рассмотрения уголовного дела в размере 1 тысячи рублей.

- Суд квалифицировал ее действия как неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка. Оценивая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, суд учитывает, что подсудимая совершила преступление против семьи и несовершеннолетних, - уточнили в пресс-службе.

В суде подсудимая частично согласилась с предъявленным ей обвинением. Теперь ей грозит изоляция от общества. Приговор в законную силу не вступил, за осужденной остается право на обжалование приговора в апелляционном порядке.

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