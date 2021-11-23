В Евпатории задержали троих хулиганов, разрисовавших памятник нацистской символикой

В Евпатории сотрудники полиции задержали подозреваемых в осквернении памятника Фото: "КП" Архив

В ОМВД России по городу Евпатории поступило сообщение о том, что неизвестные привязали к памятнику-бюсту С.М. Кирову автомобильную шину и разрисовали его нацистской символикой (темная свастика и нацистский крест), сообщили в пресс-службе МВД по РК.

На место оперативно отправились правоохранительные органы. Стражи порядка выяснили, что к акту вандализма причастны подростки 17 и 18 лет. Молодых людей задержали, они дали признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах).

- Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, - говорится в сообщении.

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