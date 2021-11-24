Погода на 24 ноября 2021 года в Крыму и Севастополе: похолодание несет с собой дождь и мокрый снег

В Крыму прохладный день ноября. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 ноября на Крымском полуострове, как сообщают синоптики, холодный атмосферный фронт ночью станет причиной дождя и мокрого снега. Станет намного прохладнее.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +3...+5°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Днем +7…+9°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, прохладно, температура воздуха всего +4…+9°. Северо-западный ветер дует со скоростью 3-13 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории тепло до +2…+6°, скорость северного ветра 2-8 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии столбик термометра опустится до +2…+16°, северный ветер 7-13 м/с. Переменная облачность, дождик.

В Джанкое по максиму всего +6°, ночью и вовсе заморозки. Скорость северного ветра 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +3…+7°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море у берегов Евпатории +11°, возле Ялты +14°.

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