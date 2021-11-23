Заместитель начальника УГИБДД по Крыму опрошен как свидетель, но не задержан

Фото: Архив "КП"

Заместитель начальника УГИБДД по Крыму не задержан, он проходит в качестве свидетеля по уголовному делу, которое расследуется военным следствием. Об этом сообщили КП-Крым в пресс-службе МВД по РК.

- Распространяемая в СМИ информация о задержании заместителя начальника УГИБДД МВД по Республике Крым не соответствует действительности. Он был опрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое расследуется военным следствием, - уточнили в ведомстве.

Ранее некоторые СМИ опубликовали информацию о задержании заместителя начальника УГИБДД по Крыму.

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