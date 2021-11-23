Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 ноября 2021 11:14

Заместитель начальника УГИБДД по Крыму опрошен как свидетель, но не задержан

Дело расследует военное следствие
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

Заместитель начальника УГИБДД по Крыму не задержан, он проходит в качестве свидетеля по уголовному делу, которое расследуется военным следствием. Об этом сообщили КП-Крым в пресс-службе МВД по РК.

- Распространяемая в СМИ информация о задержании заместителя начальника УГИБДД МВД по Республике Крым не соответствует действительности. Он был опрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое расследуется военным следствием, - уточнили в ведомстве.

Ранее некоторые СМИ опубликовали информацию о задержании заместителя начальника УГИБДД по Крыму.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50