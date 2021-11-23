«Крымский Халк» остановил на ходу КамАЗ

Мужчина, стоя на пешеходном переходе, останавливает движущийся грузовик. Фото: George Washington/Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

В соцсети появилось видео, как мужчина нехилого телосложения выскочил на дорогу. Безрассудный смельчак бесстрашно встал на пути движущегося грузовика и принялся живо жестикулировать руками. Помахал конечностями, а затем так же внезапно убежал, как и появился.

- Студгородок КФУ на ул Беспалова в Симферополе, - так для КП-Крым обозначил геолокацию автор видео.

Пользователи соцсетей живо отреагировали на видео, высказывая свое мнение в комментариях.

- Крымский Халк (вымышленный персонаж, супергерой, появляющийся в комиксах, мультфильмах и кинофильмах. – От авт.), - заявил один пользователь.

Но другой начал спорить:

- Нет, это - Крымский АЛКонавт!

Фото: Валерий Королев/Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

Третий и вовсе порадовал свеженьким мемом на главного героя видео.

Самые внимательные заметили, что «Крымский Халк» стоит на пешеходном переходе, и предположили, что может это просто взбешенной наглостью водителей пешеход. Но на видео можно рассмотреть, что на светофоре для транспорта горит «зеленый». Значит, все-таки - это супергерой.

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